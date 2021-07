Violazioni del codice stradale, elevate multe per sei mila euro ad Augusta

Stretta dei carabinieri della Compagnia di Augusta sul controllo del territorio. Nei primi giorni della settimana sono state elevate sanzioni per sei mila euro, riguardanti soprattutto violazioni del codice della strada.

I controlli miravano alla verifica del rispetto di varie misure, da quelle per il contenimento della pandemia di Coronavirus, quindi distanziamento e uso della mascherina, fino a quelle relative alla sicurezza pubblica. Il maggior numero di violazioni, però, sono state riscontrate nell'ambito del rispetto del codice della strada.

Sono state controllate alcune decine di esercizi commerciali, 516 persone e 294 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Sono state elevate sanzioni per sei mila euro, sottratti complessivamente 45 punti dalle patenti di guisa e ritirati 7 documenti di circolazione.

In particolare sono state riscontrate le seguenti violazioni: 4 persone contestate per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 3 per guida di un veicolo senza revisione; 3 per guida senza casco; 3 per mancata copertura assicurativa RCA; 1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e infine 1 per reiterata guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Per quest’ultima violazione, il trasgressore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Siracusa poiché sorpreso nuovamente alla guida di veicolo senza alcun titolo nell’ultimo biennio.

© Riproduzione riservata