La Ocean Viking con 572 migranti ad Augusta: 6 positivi, sbarcati solo i minori e 2 donne incinte

Sono stati fatti sbarcare solo 118 profughi, tra i quali 103 minori non accompagnati, al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, dalla nave Ocean Viking di Sos Mediterranee. Così come disposto dalla Prefettura, i minori sono stati collocati in un alcune strutture tra Brindisi e Roma. Tre migranti sono stati trasferiti in ospedale solo per un controllo. Tra questi due donne incinta.

Sbarcati anche alcuni nuclei familiari per un totale di 15 migranti. Il personale sanitario salito a bordo ha eseguito i tamponi ai 572 profughi soccorsi a largo della Libia in sei operazioni di salvataggio. Tra questi 16 sono risultati positivi. Alla rada di Augusta non è presente la nave quarantena. Previsto per domani lo sbarco di tutti i migranti che saranno trasferiti su nave Azzurra che dovrebbe arrivare in nottata.

«Diamo il benvenuto alla decisione dell’Italia di assegnare un porto sicuro alla Ocean Viking (ad Augusta, ndr). La Commissione europea è pronta a coordinare i ricollocamenti volontari» dei migranti a bordo «verso altri Stati membri, e chiediamo a tutti i Paesi Ue di partecipare allo sforzo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità condivisa per gestire la migrazione in Europa». Così un portavoce dell’esecutivo comunitario, ad una domanda.

«Non abbiamo ricevuto la richiesta di coordinare i ricollocamenti per i migranti a bordo di questa nave, ma siamo pronti a dare sostegno non appena sarà richiesto», ha poi chiarito.

