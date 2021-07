Avola, sanzionato parcheggiatore abusivo lungo la spiaggia "La marchesa di Cassibile"

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno effettuato dei controlli tra Avola e Marzamemi per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In questa occasione hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo trovato lungo la SS 115 vicino alla spiaggia nota come "La marchesa del Cassibile" in località Gallina.

L'insufficienza di parcheggi lungo le zone balneari incentiva l'attività di soggetti che si improvvisano parcheggiatori chiedendo un compenso dopo aver invitato gli automobilisti a sostare in luoghi in cui, tra le altre cose, non è consentito.

Durante i controlli i carabinieri hanno fermato un uomo dedito a questa attività. Si tratta di un cittadino marocchino, regolane sul territorio italiano. L'uomo è stato identificato e sanzionato. Inoltre i carabinieri hanno proceduto al sequestro dei soldi guadagnati con l'attività illecita.

