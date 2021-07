Augusta, inaugurato il posto fisso stagionale dei carabinieri ad Agnone Bagni

Inaugurato il posto fisso stagionale dei carabinieri ad Agnone Bagni, frazione marina di Augusta.

Si tratta di un presidio temporaneo dell’Arma per il periodo estivo in vista dell'aumento di turisti e villeggianti. È frutto del coordinamento con la Prefettura di Siracusa e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e realizzato con il supporto del Comune di Augusta.

L’ufficio stagionale è situato in un immobile di proprietà privata al civico 29 del Lungomare Agnone Bagni e sarà operativo dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 18:30. La vigilanza sarà effettuata con pattuglie a piedi e in auto, con orari d’impiego flessibili, per la prevenzione dei reati in genere e per il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

Il presidio è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, del vice sindaco Beniamino D’Augusta e dell’assessore alle Attività Produttive Rosario Costa, del comandante provinciale dei carabinieri di Siracusa Giovanni Tamborrino, del comandante della Compagnia Carabinieri Maggiore Stefano Santuccio e del comandante della Stazione di Augusta Luogotenente Paolo Cassia, da cui dipende il posto fisso.

