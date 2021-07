Lentini, 46 dosi di marijuana nascoste negli slip: arrestato

I carabinieri di Lentini hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perquisito dove hanno rinvenuto, nascoste all’interno degli slip, 46 dosi di marijuana pronte per lo spaccio.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere esaminat. Il giovane, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

