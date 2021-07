Incidente stradale nel Siracusano, scontro fra 2 auto: ferite quattro persone

Aveva appena finito di fare sgambare i cavalli all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa dopo un’inizio di mattinata faticosa, cominciata all’alba e stava facendo rientro a casa a Floridia con la sua Fiat 600. Ma in paese, G.M., fantino di professione, non c'è arrivato a causa di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.

Intorno alle 10,30, G.M., mentre transitava sulla strada Provinciale 12, Cassibile- Floridia all’altezza dell’ingresso del carcere di Cavadonna, si è scontrato con una Lancia Y. Alla guida di quest’ultima c'era una donna. Il fantino floridiano è stato estratto dalle lamiere contorte del veicolo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa. Sul posto anche due ambulanze del 118 e un’eliambulaza. Il velivolo è atterrato nel piazzale esterno del carcere.

Ha caricato G.M. ed è decollato per il Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo avrebbe riportato la frattura delle costole e contusioni in tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. La conducente della Lancia Y ed altri due occupanti dell’utilitaria, sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Hanno riportato contusioni ed escoriazioni, non sono gravi. La strada provinciale 12, già teatro di violenti incidenti, anche mortali, è rimasta bloccata per quasi un’ora per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, mentre la polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

