Noto, si finge benzinaio e si fa consegnare bancomat e pin da un turista: denunciato

Si finge benzinaio per rubare la carta bancomat, con relativo pin, ad un turista. Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Noto, in provincia di Siracusa, per truffa e indebito utilizzo di carta di credito.

Appostato presso un distributore di benzina, l'uomo ha aspettato che si fermasse un automobilista per fare rifornimento. Poi, fingendosi benzinaio, si è fatto consegnare la carta bancomat dal conducente richiedendone anche il pin. Dopo aver ricevuto carta e codice, è fuggito a bordo della sua auto.

La vittima si è subito rivolta ai carabinieri, che tramite le immagini del sistema di videosorveglianza hanno identificato il truffatore, che intanto aveva usato la carta per rifornirsi di carburante in un'area di servizio di Avola.

Il 47enne è stato successivamente rintracciato ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

© Riproduzione riservata