Nino Cardillo eletto segretario organizzativo della Uilca di Siracusa

Nino Cardillo è stato eletto segretario organizzativo della Uilca di Siracusa. La nomina è avvenuta durante il Consiglio Territoriale Uilca di Ragusa e Siracusa del 28 giugno. Tema dell'incontro la grave situazione di bancari, assicurativi ed esattoriali in entrambe le province.

Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, la prima riunione in presenza alla presenza del Segretario Generale Territoriale Sergio La Rosa, del Segretario Generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano e del l Segretario Nazionale Unicredit Rosario Mingoia. Sono state riunite le 14 RSA presenti nelle due provincie di Siracusa e Ragusa tra bancari, assicurativi ed esattoriali per analizzare la grave situazione del settore.

Ha portato il saluto della Uil Sicilia Gino Sammarco che, esercitando la delega conferitatagli dalla Confederazione in materia di economia e finanza, da anni denunzia l'abbandono sistematico del territorio siciliano da parte delle banche e la mancanza di assunzioni in regione. La chiusura di numerosissime filiali - secondo Uilca - espone il territorio a infiltrazioni della malavita e ad un aumento preoccupante dell'usura.

In occasione dell'incontro è stato eletto Segretario Organizzativo per la provincia di Siracusa Nino Cardillo, già dirigente sindacale Uilca in Unicredit.

