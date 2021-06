Spaccio di droga a Siracusa: un arresto e due denunce

Un 37enne è stato arrestato e un 25enne denunciato, a Siracusa, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine. I controlli sono scattati in via Santi Amato; l’arrestato, che è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e di 350 euro circa, probabile provento dell’attività di spaccio, e dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

Nella stessa via, gli agenti hanno sorpreso un 25enne in possesso di 0,20 grammi di cocaina e 0,58 grammi di marijuana, nonché della somma di 180 euro in banconote da piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

© Riproduzione riservata