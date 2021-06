Travolto da un'auto in corsa, pensionato di Pachino muore in ospedale

Un anziano di 83 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. È accaduto stamane, a Pachino, quando la vittima, nelle prime ore del mattino, aveva appena finito di prendere un caffè al bar.

Il conducente della macchina non è riuscito a evitare l’impatto ma sulle cause sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Noto che procedono per omicidio stradale. Il pensionato è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola ma le lesioni erano troppo gravi, per cui nelle ore successive il suo cuore ha smesso di battere.

