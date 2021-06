Incendio in un ristorante nel cuore di Ortigia: non si esclude la pista del racket

Un incendio è scoppiato in un ristorante di Siracusa, situato in via De Benedictis, nel cuore di Ortigia, il centro storico della città. Il rogo si è scatenato in nottata e sono stati i vigili del fuoco a domare le fiamme. Sul caso sono al lavoro gli agenti della Squadra mobile che non escludono, al momento, nessuna pista, compresa quella del dolo e di conseguenza del racket.

Un episodio avvenuto a pochi giorni di distanza dalla bomba a una tabaccheria in via Piave, gestita da due fratelli, dirigenti dell'associazione antiracket di Siracusa. Mercoledi' è prevista una manifestazione di solidarietà ai proprietari della tabaccheria.

