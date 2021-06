Controlli anti-Covid nel Siracusano, sanzionate 30 persone e 4 attività commerciali

Dall’inizio del mese di giugno la Sicilia è passata in “zona gialla”. L’attenzione dei carabinieri di Siracusa per il rispetto della normativa anti-Covid è rimasta alta. Negli ultimi giorni sono state elevate sanzioni a 30 persone e a 4 esercizi commerciali per violazioni di vario genere ai decreti per limitare la diffusione del virus.

In circa due settimane sono stati controllati circa 2.500 persone e 600 attività commerciali. I carabinieri hanno sanzionato 30 persone per violazioni di vario genere tra cui assenza di mascherina e mancato rispetto del coprifuoco. Quattro attività commerciali sono state sanzionate in via amministrativa per l’inosservanza dei decreti anti-Covid, senza che sia stata disposta alcuna chiusura provvisoria.

