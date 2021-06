Nel 2016 - armato di pistola e col volto coperto - rapinò una gioielleria a Siracusa, riuscendo a portare via un bottino pari a 74 mila euro. Oggi un 26enne - già con precedenti per armi e droga - è stato condannato in via definitiva a 5 anni di carcere.

Svolte le indagini, i carabinieri sono risaliti all'uomo che è stato dunque arrestato e portato al carcere “Cavadonna” di Siracusa.

