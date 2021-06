Vasto incendio ad Avola: è il terzo rogo divampato in poche ore nel Siracusano

Un incendio è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio in contrada Tangi, ad Avola. Il rogo, alimentato dal caldo e dal vento, si sta spingendo verso la vegetazione e si è reso necessario l’impiego di un mezzo aereo per arginare l’azione del focolaio.

Si tratta del terzo incendio, in poco meno di 48 ore, nella zona sud del Siracusa: il primo si è registrato nella giornata di domenica in contrada Bochini, tra Avola e Noto, l’altro è scoppiato ieri in contrada Marchesa, nella zona compresa tra Siracusa ed Avola. Sono state aperte le indagini allo scopo di verificare se esiste un’unica mano dietro questa striscia di roghi.

© Riproduzione riservata