Ddl Zan, a Siracusa inaugurata una "Panchina Rainbow"

Una Panchina Rainbow è stata inaugurata ieri a Siracusa, in piazza San Giovanni per dire no all'omofobia e sensibilizzare l’opinione pubblica sui contenuti del DDL Zan.

L’iniziativa è stata sviluppata dall’Associazione “InOltre Alternativa Progressista” con l’ausilio di Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Arcigay Siracusa, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Consulta Giovanile di Siracusa, Stonewall, UDS Siracusa, Zuimama Arciragazzi.

Il Presidente della Consulta Comunale Giovanile dichiara: "Sono felice di essere qui oggi in nome e rappresentanza della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, siamo contro ad ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una più vasta campagna di sensibilizzazione. Sono contento della grande partecipazione e condivisone di questa giornata, ringrazio l’associazione InOltre nella persona di Giordano Bozzanca, promotrice dell’evento, per averci coinvolto".

