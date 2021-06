Ruba pedane e panchine di ferro dall'autodromo, giovane arrestato a Siracusa

Un giovane siracusano di 26 anni è stato arrestati, nella mattinata di ieri, dagli agenti delle volanti per furto aggravato.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato colto in flagranza mentre rubava 42 pedane in ferro e 34 panchine in ferro dall'autodromo di via Ascari. La refurtiva è stata consegnata alla Polizia Provinciale, gestore della struttura.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari.

Inoltre, sono stati denunciati un giovane di 24 posto ai domiciliari e un uomo di 35 sottoposto all'obbligo di dimora, perché, durante il controllo della polizia sulle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, non erano in casa come avrebbero dovuto.

