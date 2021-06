Rosolini, 43enne pregiudicato finisce in carcere: dovrà scontare 4 anni

Un uomo di 43 anni, N.A., è stato arrestato due giorni fa dai carabinieri della stazione di Rosolini, in provincia di Siracusa, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Catania.

L’uomo, di Rosolini, è un pregiudicato noto per i suoi numerosi precedenti penali. Il provvedimento è arrivato dopo il passaggio in giudicato di 4 condanne che gli sono state inflitte in passato per vari reati. Il 43enne dovrà scontare 4 anni di reclusione per furto, lesioni personali, spaccio di stupefacenti e associazione mafiosa.

Dopo l’arresto, i carabinieri lo hanno condotto al carcere “Cavadonna” di Siracusa, dove rimarrà per tutta la durata della pena.

