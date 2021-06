Siracusa, cadavere nelle acque di Fontane Bianche: aperta inchiesta

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in mare, nelle acque di Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa. La vittima è stata identificata dalla polizia, che conduce le indagini: è un nigeriano di 30 anni, residente a Siracusa.

Aveva con sè uno zainetto, dentro il quale gli agenti hanno scovato dei documenti. Secondo una prima ricostruzione, il migrante era parzialmente vestito e non si sarebbe recato fin lì per fare il bagno, ma sulle cause del decesso, per cui la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, occorrerà attendere l’esito dell’ispezione cadaverica disposta dal sostituto Tommaso Pagano

