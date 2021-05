Noto, destinatario di foglio di via ruba in un minimarket: denunciato

Un 47enne di Avola è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Noto, perché sorpreso subito dopo aver commesso un furto in un minimarket. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, era destinatario di un foglio di via.

I carabinieri hanno notato l'uomo che usciva di fretta dal supermercato. Dopo averlo riconosciuto e consapevoli che il Questore di Siracusa aveva interdetto la sua presenza a Noto per 3 anni, con foglio di via obbligatorio, l'hanno fermato.

Da perquisizione personale è emerso che il 47enne nascondeva in uno zaino a tracolla due bottiglie di liquore che erano state poco prima taccheggiate dal minimarket.

I Carabinieri, restituita la refurtiva al proprietario del supermercato, hanno denunciato a piede libero il soggetto per furto e per aver violato le disposizioni del foglio di via.

