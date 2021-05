Nave mercantile con 38 migranti fa rotta verso il porto di Augusta

È diretto verso il porto di Augusta il mercantile con a bordo 38 migranti, tra cui 33 uomini, una donna e 4 bambini, che stamane si trovava a circa 20 miglia da Pozzallo. La nave si è poi spostata al largo di Avola in attesa della decisione del governo nazionale di indicare una rada per procedere allo sbarco degli stranieri.

Secondo quanto affermato dalla prefettura di Siracusa, i migranti saranno trasferiti su una nave per la quarantena che si trova al porto di Augusta, se ci saranno minori non accompagnati quest’ultimi saranno trasferiti in un centro di accoglienza. Il mercantile, nelle ore scorse, avrebbe tratto in salvo i migranti che erano su un barcone alla deriva nel Mediterraneo centrale.

© Riproduzione riservata