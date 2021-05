Nasconde oltre 250 grammi di droga nel forno di casa, 27enne arrestato a Rosolini

Un uomo di 27 anni, Corrado Di Stefano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Noto perché trovato in possesso di oltre 250 grammi di droga.

Durante un servizio di controllo nel centro abitato di Rosolini, i carabinieri hanno rivolto la loro attenzione al giovane per via dei suoi precedenti specifici. Da una perquisizione in casa è emerso che Di Stefano nascondeva circa 250 grammi di droga all'interno del forno. La droga, in particolare hashish e marijuana, era già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate.

I militari hanno anche trovato coltelli utilizzati per tagliare lo stupefacente, un bilancino di precisione e 1.000 euro in contanti che sono stati sequestrati insieme alla droga poiché ritenuti provento di pregressa attività di spaccio. Di Stefano è stato arrestato e posto ai domiciliari.

