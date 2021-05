Spaccio di droga a Rosolini, 27 dosi di cocaina nascoste in casa: arrestato 33enne

Sorpreso con 27 dosi di cocaina, scatta l'arresto. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Noto hanno arrestato Gianpaolo Montoneri, 33enne pregiudicato di Rosolini, accusato di spaccio di stupefacenti.

I militari avevano da tempo notato un certo via-vai di soggetti conosciuti come assuntori di stupefacenti ed hanno quindi predisposto un servizio di pedinamento per appurare se all’interno dell’appartamento fosse stata messa in azione un’attività di spaccio. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento del 33enne e durante la perquisizione hanno trovato 27 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere spacciate al dettaglio, oltre ad un bilancino di precisione e la somma in contante di 840 euro.

Gianpaolo Montoneri è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari. L'uomo si trova ora in attesa di processo che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale ordinario di Siracusa.

