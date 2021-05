Droga nascosta nella trave del soffitto, arrestato a Siracusa

Aveva nascosto la droga pronta per essere spacciata, tra cui crack, dentro la trave del soffitto di un'abitazione abbandonata, dove viveva e in cui gestiva un nascente traffico di droga. I carabinieri di Siracusa, della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Genova, siracusano di 49 anni, disoccupato e con precedenti penali per droga.

Nello stabile, i militari hanno trovato undici dosi di crack, tredici di cocaina, quattro di hashish e quattro di marijuana, tutte già confezionate e pronte ad essere vendute. La droga si trovava ben nascosta all’interno di una trave del soffitto dello sgabuzzino.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche 185 euro contanti, ritenuti provento dello spaccio.

L'uomo si trova agli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

