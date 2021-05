Floridia, reati contro il patrimonio da minorenne: giovane sconta pena ai domiciliari

I Carabinieri della Tenenza di Floridia della Compagnia di Siracusa hanno arrestato Demetrio Busà, ventenne, in ottemperanza ad ordine di esecuzione per l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania.

Busà, nel 2019 quando era ancora minorenne, commise numerosi reati contro il patrimonio a Floridia. Il giovane, originario di Floridia e pregiudicato, dovrà scontare la pena residua di 6 mesi di reclusione presso il proprio domicilio.

