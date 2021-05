Augusta, garage adibito a deposito di droga: arrestato un 29enne

Domenico Finocchio, un uomo megarese di 29 anni, è stato arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, perché trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina. L'uomo teneva la droga all'interno di un garage adibito a deposito.

Finocchio è stato arrestato in flagranza di reato durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Dopo aver perquisito l'abitazione del 29enne, i carabinieri hanno trovato, nascosti nel suo garage, due buste di plastica trasparente e due involucri di carta stagnola contenenti la droga, pronta per essere suddivisa in dosi e immessa nel mercato, nonché vario materiale per la pesatura ed il confezionamento.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e sarà esaminata per rilevarne le esatte caratteristiche qualitative. L'uomo, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria aretusea, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

