Siracusa, anticipano la zona gialla e girano fuori dal comune: 16 centauri sanzionati

Non hanno resistito al richiamo della libertà per la preannunciata "zona gialla" in tutta la Sicilia, così alcuni gruppi di motociclisti hanno approfittato della bella giornata per fare un giro sulla Maremonti, tra Palazzolo e Buccheri. I carabinieri di Buscemi e Cassaro però hanno li hanno intercettati e hanno sanzionato sedici centauri per aver violato la normativa anti-Covid. Le sanzioni comminate hanno superato un totale di € 8.500 euro.

La Sicilia sarebbe passata dalla zona arancione al quella gialla solamente da lunedì 17 maggi ma alcuni motociclisti si sono dati appuntamento lungo la SP124 tra Palazzolo e Buccheri, in provincia di Siracusa, senza attendere la fine della limitazione della circolazione fuori comune di residenza.

I carabinieri però li hanno intercettati e hanno sanzionato tutti, conducenti e passeggeri, per aver violato la normativa anticovid.

© Riproduzione riservata