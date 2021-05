Incendio doloso tra le campagne di Avola e Noto, velivoli in azione per domare le fiamme

Un incendio è divampato nella zona tra Avola e Noto, vicino alla porzione di vegetazione ieri interessata da un rogo. Per spegnere il rogo, situato in contrada Bochini, si è alzato in volo il mezzo aereo della Forestale che sta compiendo diversi passaggi per fermare l’azione delle fiamme ed aiutare le squadre terrestri.

Il rogo, secondo alcune fonti delle forze dell’ordine, è di origine dolosa e sono in corso le ricerche per provare ad identificare i responsabili. Resta da accertare se vi sono collegamenti tra il rogo, scoppiato nelle ore scorse, e quelli di ieri che hanno interessato anche la zona della pre riserva di Cava Grande del Cassibile.

