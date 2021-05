Controlli anti Covid ad Augusta: 82 persone sanzionate e un bar chiuso

Raffica di sanzioni da parte dei carabinieri di Augusta che nel corso della settimana hanno intensificato i controlli per verificare l'osservanza della normativa vigente per il contenimento dei contagi di Coronavirus. In particolare sono state sanzionate 82 persone per un totale di 32 mila euro. Un bar è stato chiuso perché ospitava avventori all'interno.

I militari dell'Arma, durante i controlli, hanno sanzionato 82 persone per l’inosservanza dei decreti attualmente in vigore. In particolare per l’assenza di un giustificato motivo per uscire di casa, per la mancata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale o, ancora, per il mancato rispetto del divieto di circolazione tra le ore 22:00 e le ore 5:00 oltre che per la non osservanza del divieto di ingresso e di uscita dal proprio comune.

Nel comune di Melilli un Bar Tabacchi è stato chiuso per 5 giorni perché al suo interno si trovava 3 avventori, che sono stati sanzionati. Anche nel comune di Sortino sono state sanzionate 4 persone che si trovavano all’interno di un’associazione culturale trasgredendo così alle disposizioni del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Complessivamente sono stati controllati diverse decine di esercizi commerciali, 886 soggetti e 526 veicoli. Sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada, oltre 100 punti sottratti, per un importo complessivo di oltre € 5000.

Infine, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Augusta, hanno segnalato alla Prefettura aretusea, per uso personale di sostanze stupefacenti, 3 giovani poiché trovati in possesso di marijuana.

© Riproduzione riservata