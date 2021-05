Evade i domiciliari, arrestato 36enne a Pachino

I carabinieri di Pachino hanno arrestato in flagranza di reato Giuseppe Bottaro, 36 anni, per aver evaso gli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso mentre passeggiava per strada. Ai militari ha dapprima tentato di giustificarsi asserendo di essersi dovuto recare presso l’ufficio postale per prelevare del contante. Una motivazione comunque che non giustifica la violazione degli obblighi a cui era sottoposto, peraltro senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri lo hanno quindi tratto in arresto per evasione sottoponendolo di nuovi ai domiciliari.

L’uomo era stato originariamente arrestato lo scorso 24 aprile per aver trovato una pistola nascosta all’interno del congelatore della cucina.

