Floridia, marito violento e geloso tenta di sfuggire alla cattura: arrestato

I carabinieri di Floridia hanno arrestato un catanese di 52 anni, dopo una sua breve latitanza. L'uomo, gravato da numerosi precedenti per vari reati, era stato denunciato dalla moglie, vittima da anni di soprusi, violenze e maltrattamenti di natura fisica e psicologica a causa della gelosia del marito.

Dopo serrate ricerche, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautela in carcere emessa nei confronti dell'uomo dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Tenenza di Floridia.

L'uomo, tra il 2012 e il 2020, ha ripetutamente maltrattato sia la moglie che il resto del nucleo familiare arrivando anche a distruggere piatti, mobili e suppellettili di casa con la sua violenza. Giorni fa i carabinieri hanno tentato di fermarlo mentre tornava dal lavoro, ma il 52enne, intuendo la situazione, ha forzato il posto di blocco scagliandosi a tutta velocità contro i militari e si è dato alla fuga.

Dopo serrate ricerche nella zona in cui si sospettava si fosse rifugiato e con il supporto dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato dei “Cacciatori di Sicilia”, i carabinieri di Floridia sono riusciti a scovare l'uomo in un casolare di campagna dell’agro floridiano, in cui aveva trasportato alcuni suoi effetti personali ed aveva fatto scorta di cibo ed acqua per restare nascosto il più a lungo possibile.

L’arrestato è stato infine associato alla Casa Circondariale “Cavadonna”.

© Riproduzione riservata