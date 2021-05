Siracusa, 58enne arrestato per porto abusivo di coltello e furto in un centro commerciale

Un uomo siracusano di 58 anni, Claudio Di Paola, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Belvedere per porto abusivo di coltello e furto aggravato ai danni del centro commerciale "Outlet". L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Durante un servizio di pattugliamento, i carabinieri hanno notato che i cancelli del parco commerciale "Outlet" di contrada Spalla, generalmente chiusi perché l'attività è dismessa, erano stati forzati. Ispezionando l'interno hanno poi sorpreso Di Paola che aveva aperto le porte di accesso di alcune cabine elettriche ed era intento a trafugarne il contenuto.

Dopo averlo arrestato e proceduto a perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati gli attrezzi da scasso utilizzati, un coltello a serramanico e la refurtiva, costituita da diversi chilogrammi di rame ed apparecchiature elettriche, è stata restituita.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo aretuseo.

