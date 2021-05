Spedizione punitiva armati di spranghe contro una coppia: 4 denunce a Lentini, 3 sono minorenni

Una spedizione punitiva armati di spranghe e tirapugni per colpire una coppia dopo un banale diverbio. Succede a Lentini, dove gli agenti del commissariato locale hanno denunciato un uomo di 47 anni e tre minori, rispettivamente di 16, 17 e 19, per il reato di lesioni aggravate dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere.

I quattro denunciati, con a capo l’uomo e suo figlio, hanno organizzato una spedizione punitiva ai danni di un giovane di 20 anni e della sua convivente, una donna di 23 anni, nei pressi della loro abitazione, picchiando violentemente la coppia che ha riportato ferite guaribili in 40 giorni per lei e 5 per lui.

La coppia ha denunciato le violenze subite, riconducendo l’accaduto ad un diverbio che i due avrebbero avuto nei giorni scorsi con uno dei due minori, per motivi futili, probabilmente legati ad uno sguardo di troppo, male interpretato dal giovane. La successive indagini, coadiuvate dalle immagini di un sistema di video sorveglianza di una abitazione privata, hanno consentito di identificare i 4 soggetti come gli autori della violenta aggressione.

Infine, a seguito di una perquisizione effettuata nei pressi dell’abitazione del 47enne, sono stati ritrovati e sequestrati una spranga di ferro, un manganello telescopico, un tira pugni in metallo, un “nunchaku” (tipica arma orientale composta da due bastoni in legno uniti da una catena) e 10 piante di marijuana, collocate in una serra artigianale, con relativa lampada alogena. Uno dei minori è stato anche denunciato per il reato di coltivazione di stupefacenti.

