Corse clandestine di cavalli a Noto, denunciato un giovane di 17 anni

Corse clandestine di cavalli a Noto, dove gli agenti del commissariato hanno denunciato alla Procura dei Minori di Catania un giovane di 17 anni. Gli investigatori hanno acquisito dai social un filmato che ritraeva due cavalli, con rispettivi conduttori, lanciati al galoppo e seguiti da uno stuolo di persone a bordo di ciclomotori.

Le immagini in questione, riprese con un telefonino, documentavano le fasi di una corsa clandestina, svoltasi nella prima mattinata, alla presenza di numerose persone. Le indagini, sulla base delle informazioni acquisite e dei sopralluoghi di polizia giudiziaria e scientifica effettuati, hanno consentito di ricostruire gli eventi e la data esatta in cui si era svolta la corsa, ovvero il 18 aprile scorso.

Scoperta anche l'esatta ubicazione del luogo di custodia di uno dei cavalli che aveva preso parte alla competizione, in Contrada Niura e di uno dei fantini, un minore di 17 anni. Insieme a personale dell’Asp, gli inquirenti hanno raggiunto il luogo, dove sono stati ritrovati tre cavalli. Il minore è stato denunciato per il reato di competizioni non autorizzate di animali e suo padre sanzionato per un totale di oltre 7.000 euro, perché i tre cavalli erano tutti sprovvisti di microchip e di registrazione del codice di identificazione aziendale.

