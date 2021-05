Chiedono soldi per restituire moto rubata: segnalati tre minorenni a Siracusa

Segnalati alla procura dei minorenni di Siracusa tre giovanissimi di cui due non ancora quattordicenni per tentata estorsione. I tre minori utilizzando il metodo del 'cavallo di ritorno' avevano richiesto ad un altro minorenne e al padre la somma di 250 euro per la restituzione del ciclomotore rubato la sera precedente.

La vittima aveva postato su un social network un annuncio per la restituzione del proprio ciclomotore dopo che gli era stato rubato. Uno dei ladri aveva risposto concordando un incontro. Informati di tutto, gli investigatori della Squadra mobile hanno bloccati i tre e, dopo averli segnalati alla procura dei minori, li hanno affidati ai genitori.

