A 17 anni rapina una tabaccheria armato di pistola, arrestato a Siracusa

Un diciassettenne di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile subito dopo aver commesso una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria in pieno centro, in Largo XXV luglio.

Sebbene la giovanissima età, il ragazzo era già gravato da precedenti penali. Il 17enne con il volto coperto da scaldacollo e cappuccio aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale puntando la pistola al cassiere facendosi così consegnare l’incasso della giornata, poco più di mille euro, per poi fuggire a piedi tra i vicoli di Ortigia.

Il ragazzo è stato fermato durante la fuga da due carabinieri in motocicletta, avvertiti da una chiamata al 112 e grazie alla descrizione fatta dal cassiere rapinato. Il giovane rapinatore è stato fermato col volto travisato, l’arma in tasca e le banconote appena rubate. Subito ammanettato, la pistola in possesso del malvivente era un’arma modificata e perfettamente funzionante, in grado di esplodere cartucce calibro 22.

Il bottino, di 1.120 euro è stato restituito al tabaccaio. L’arrestato invece è stato ristretto in una struttura per minori a Catania su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

