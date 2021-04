Ruba bici da corsa a un ciclista durante una gita a Floridia: denunciato siracusano

Fa una gita in bici per le campagne di Floridia, ma è bastato un attimo di distrazione e a bordo strada un malintenzionato gli bicicletta. E' accaduto a un cittadino di Solarino, che si è visto portare via una bici professionale da corsa in carbonio, del valore di 3.000 euro.

Molto demoralizzato presenta denuncia ai carabinieri del posto. Nei giorni successivi, i militari hanno pattugliato con attenzione le aree ciclabili di Floridia notando un soggetto che viaggiava a bordo di una bicicletta identica a quella rubata al cittadino di Solarino.

I carabinieri hanno pertanto seguito il soggetto fino alla sua abitazione per ulteriori verifiche e hanno infine eseguito una perquisizione domiciliare, constatando che la bicicletta era effettivamente quella sottratta qualche giorno prima: su di essa era infatti punzonato il numero di telaio ricercato ed erano presenti alcune modifiche personalizzate che il proprietario aveva apportato prima del furto.

La refurtiva è stata così recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il ladro, un 31enne siracusano, B.S., è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea per il reato di ricettazione.

