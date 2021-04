Buscemi, sulla Maremonti tornano i centauri nonostante la zona arancione: numerose sanzioni

Tornano i motociclisti sulle strade della provincia di Siracusa, invogliati dal bel tempo. La provincia però si trova in zona arancione, pertanto non è concesso uscire dal comune di residenza nel rispetto della normativa anticovid. I carabinieri di Buscemi hanno quindi intensificato i controlli sulla SS124, la nota "Maremonti" elevando numerose sanzioni.

I controlli effettuati su automobilisti e motociclisti in transito sulla Maremonti sono stati decine. In particolare sono stati sanzionati gruppi di motociclisti, provenienti dalla provincia di Siracusa e Catania, che circolavano fuori dagli ambiti territoriali consentiti in assenza di valide ragioni.

