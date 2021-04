Rosolini e Solarino, 63 multati perché senza mascherina e 3 bar chiusi durante la zona rossa

Terminata la zona rossa a Rosolini e Solarino. Oltre 130 esercizi commerciali e 2150 soggetti controllati, 63 persone multate e tre bar chiusi per violazione delle norme anti-Covid. È il bilancio dei controlli dei carabinieri attuati durante il periodo di semi-lockdown.

I controlli sono stati attuati dai carabinieri delle Compagnie di Siracusa e Noto e delle pattuglie di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del 12 Reggimento Sicilia, inviate per l’emergenza dal Comando Legione di Palermo, che hanno pattugliato costantemente i territori per impedire assembramenti o altre occasioni di contagio, utilizzando anche le stazioni mobili.

Tra le violazioni riscontrate, uscite senza giustificato, mancato uso di mascherine, per le quali sono state sanzionate 63 persone per un importo totale di oltre 25.000 euro. Altresì sono stati sottoposti a chiusura temporanea 3 bar poiché permettevano ad avventori di consumare all’interno o perché risultavano aperti dopo le ore 18.

In vista del 25 aprile e del ponte del 1° maggio il Comando provinciale Carabinieri di Siracusa ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, durante i quali verranno monitorati e sanzionati eventuali comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi per la diffusione del virus, in linea con le disposizioni governative emanate nei giorni scorsi.

