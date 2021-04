Giovane scomparso ad Augusta, è stato ritrovato a Melilli

È stato ritrovato il giovane di 29 anni scomparso ieri ad Augusta, Luca Pistritto. Il ragazzo è in buone condizioni di salute.

È stato trovato a Mellili, in un fondo agricolo di contrada Mendola, vicino alla statale 193. Il giovane ieri aveva fatto perdere le sue tracce e per le ricerche era in poche ore scattato il piano provinciale di ricerca che ha visto il coinvolgimento della questura, dei comandi provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della protezione civile comunale, della polizia municipale e dei volontari, con l’utilizzo anche di unità cinofile ed elicotteri.

Le operazioni si sono concentrate nell’area individuata dai carabinieri di Augusta grazie alla geolocalizzazione del cellulare del giovane.

© Riproduzione riservata