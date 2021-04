Evade dai domiciliari due volte in due giorni e rinchiude la madre in casa: arrestato a Siracusa

Lo hanno trovato a passeggiare nel bel mezzo del centro storico di Siracusa, peccato che in quel momento sarebbe dovuto essere ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Siracusa-Ortigia hanno nuovamente arrestato Oberdan Moscuzza, pregiudicato siracusano 49enne che già il giorno prima era finito in manette per lo stesso reato.

Arrestato domenica per aver rubato un motorino parcheggiato nei pressi della Prefettura di Siracusa, Moscuzza era stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari, ma dopo appena due giorni, era stato sorpreso dai carabinieri mentre sorseggiava tranquillamente una birra in piazza Archimede e pertanto arrestato per evasione e rimesso ai domiciliari.

Insofferente per la reclusione il 49enne è nuovamente evaso, stavolta aggiungendo ai suoi reati anche quello di maltrattamenti in famiglia: la madre convivente aveva infatti tentato di dissuaderlo dall’evadere, cercando anche di trattenerlo. L’uomo però, si è sbarazzato di lei rinchiudendola in una stanza di casa ed uscendo poi con l’intento di passeggiare. Rintracciato ed arrestato dai militari è stato sottoposto

nuovamente ai domiciliari.

