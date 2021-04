Esplosivi in casa a Lentini: moglie maltrattata fa arrestare il marito

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno arrestato un uomo, classe 85, residente a Lentini, per possesso di esplosivi. In particolare l'uomo deteneva una bomba carta e dieci candelotti classificati come esplosivi.

A seguito di una segnalazione, gli agenti sono intervenuti a casa dell'uomo per una lite familiare. La moglie ha formalizzato una denuncia per maltrattamenti in famiglia nei confronti del marito, detentore di armi. Pertanto i poliziotti hanno proceduto al ritiro delle armi. Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti una bomba carta e dei candelotti esplosivi.

L'uomo è stato dunque arrestato e posto ai domiciliari in un'abitazione differente da quella familiare.

© Riproduzione riservata