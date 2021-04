Il Comune di Siracusa rimuove 9 quintali di lastre di amianto

Il Comune di Siracusa ha rimosso oltre nove quintali di lastre di cemento-amianto, in gran parte frantumate, abbandonate in via Ascari in assoluta inosservanza delle norme previste per lo smaltimento di questo rifiuto pericoloso.

Gli operai specializzati hanno prima provveduto a renderli inerti con un trattamento che consente di fissare le polveri utilizzando una speciale vernice a spruzzo, così da evitare che le particelle di amianto potessero volare via durante l’intervento. «Scellerati - affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri - continuano a gettare via questi materiali in modo indiscriminato e non curanti del pericolo a cui vanno incontro personalmente e che possono causare ad altri disperdendo la fibra di amianto».

