Liquori con etichette non corrette, multata una distilleria a Siracusa

Multe a una distilleria di Siracusa. I carabinieri del Reparto Agroalimentare di Messina, durante alcuni controlli svolti assieme ai colleghi del Comando Provinciale di Siracusa, hanno verificato che in etichetta erano state riportate informazioni non corrette sull’origine siciliana degli aromi ed infusi utilizzati.

In particolare, su circa 200 bottiglie di liquore l’etichetta non riportava in maniera precisa l’origine dei prodotti, indicandoli in maniera non corretta come di provenienza siciliana. Per la violazione si rischia una multa che può andare dai 3 milia ai 24mila euro.

Il titolare è stato pertanto diffidato ad ottemperare alla rietichettatura corretta entro 30 giorni dal controllo. L’eventuale inosservanza, farà scattare la sanzione.

© Riproduzione riservata