Siracusa, nasconde cocaina e marijuana in casa: denunciato un 49enne

Gli agenti della squadra mobile e delle volanti di Siracusa hanno denunciato, nella giornata di ieri, un uomo siracusano di 49 anni, M.E., per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Il provvedimento si inserisce nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette “piazze dello spaccio” siracusane.

Nella casa dell'uomo, la polizia ha trovato, e sequestrato, 25 dosi di cocaina e 12 di marijuana, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Durante il servizio si controllo, gli agenti delle volanti hanno denunciato anche G.M., un giovane di 21 anni sorpreso in via Santi Amato in possesso di 1 grammo di cocaina e 210 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

