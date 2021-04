Aggredisce e perseguita la ex fidanzata, 47enne arrestato a Siracusa

Ieri mattina, gli agenti della squadra mobile di Siracusa, insieme ai colleghi delle volanti, hanno arrestato un uomo di 47 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex convivente. L'uomo è stato posto ai domiciliari, su provvedimento del Tribunale di Siracusa.

L'accusato non accettava la fine della relazione con la sua ex fidanzata e, con l'obiettivo di riallacciare i rapporti con lei, da febbraio scorso aveva messo in atto diversi atti persecutori, minacce e perfino aggressioni fisiche. La donna ha riportato anche fratture al naso e alle mani.

L'uomo è stato condotto in un’abitazione da lui indicata e ristretto agli arresti domiciliari.

Nell'ambito dei controlli anti-droga, i poliziotti del servizio Volanti di Siracusa, ieri, hanno rinvenuto e sequestrato, in via Italia 103, nei pressi di uno stabile, 70 dosi di marijuana, 25 dosi di cocaina e 12 dosi di crack, già confezionate e pronte per la vendita.

Nell'ambito di un altro controllo, gli agenti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane siracusano di 25 anni, perché trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Infine, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 59 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

