Blitz antidroga a Siracusa, smantellata una cittadella dello spaccio: due arresti

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno compiuto un blitz in una cittadella della droga, ricavata in una palazzina di edilizia popolare in via Italia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Sono stati rimossi cancelli e portoni in metallo per proteggere i pusher dall’arrivo delle forze dell’ordine che, però, dopo essere riusciti ad entrare nel bunker hanno rintracciato e arrestato due uomini, Concetto Genovese, 41 anni, e Gianluca Abate, 42 anni, disoccupati, siracusani, entrambi con precedenti penali, che hanno provato a scappare ma sono stati bloccati sul terrazzo.

Nel corso della perquisizione nel fortino, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato oltre 47 dosi di cocaina per 14 grammi, 36 dosi di hashish e 12 di marijuana, e materiale per il confezionamento per la droga. Nella stessa zona, nelle settimana scorsa, la polizia aveva rimosso dei cancelli abusivi a protezione dell’attività di spaccio ma gli organizzatori di questo traffico di droga nei giorni scorsi hanno ricostruito la piccola fortezza.

