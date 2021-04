A Priolo pugno duro contro chi vìola la zona rossa a Pasqua: foto, video e supermulte

Foto, video e multe salate per chi viola zona rossa nei giorni di Pasqua. Lo annuncia il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Cinque pattuglie effettueranno ogni giorno servizi di controllo mirati, anche con l’ausilio di videoriprese: «Chiunque sarà fotografato, in seguito ad accertamenti sarà oggetto di pesanti multe e denuncia penale. Prego per questo i cittadini di collaborare, di rimanere presso le proprie abitazioni e uscire soltanto per le motivazioni previste dall’ordinanza regionale».

Le forze dell’ordine, spiega il primo cittadino, «presidieranno Priolo per garantire l’osservanza delle disposizioni previste in zona rossa, secondo quanto disposto nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale ho preso parte ieri mattina in prefettura».

