Droga a Melilli e Carlentini, dieci indagati per spaccio

È stato notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di 1o persone coinvolte nell'operazione "Three Colors" nel Siracusano.

Le indagini, che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Villasmundo tra il 2016 e il 2017, hanno consentito di far emergere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente “marijuana” e “hashish” tra i comuni di Melilli, Augusta, Lentini e Carlentini.

I reati contestati a vario titolo sono quelli di traffico di sostanze stupefacenti, ricettazione e violazione delle leggi sulle armi. Nel corso dell'attività investigativa, i carabinieri hanno scoperto che gli spacciatori chiamavano la droga utilizzando il nome dei colori: il bianco per la “cocaina”, il verde per la “marijuana” e il marrone per l’“hashish”. Da ciò deriva il nome dell'operazione.

L’attività illecita era considerata come una vera e propria attività commerciale. Agli spacciatori infatti veniva chiesto di consegnare la droga a domicilio. Le sostanze venivano quindi riposte in ceste di vimini calate dai balconi dagli acquirenti.

Diversi sono stati i sequestri operati nel corso delle indagini: 900 grammi circa di marijuana, 400 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e tre piante di cannabis indica dell’altezza di metri 1,50 circa. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito altresì di far rinvenire munizioni, armi e parti di esse nonchè componenti di motocicli oggetto di furto.

© Riproduzione riservata