Pugni alla madre, arrestato per tentativo di estorsione a Siracusa

Un 21enne siracusano è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione nei confronti della madre. Il giovane, già ai domiciliari per una condanna per reati di stupefacenti, ha tentato di estorcere alla madre del denaro per acquistare droga.

Il rifiuto della donna ha innescato una violenta reazione del figlio che le ha scagliato contro un’aspirapolvere, colpendola con schiaffi e pugni. Gli agenti delle volanti hanno fatto luce su una lunga serie di violenze che il figlio avrebbe inflitto alla donna tra le mura domestiche.

