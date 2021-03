Festa di compleanno con 17 giovani senza mascherina: multe ad Avola

Controlli anti Covid in provincia di Siracusa. In città duecento le persone identificate, 64 gli esercizi pubblici controllati e 16 i luoghi di ritrovo monitorati: è il bilancio dell'azione della polizia che ha multato 15 persone per il mancato rispetto della normativa.

Ad Avola, poi, gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una festa di compleanno in una casa. I 17 giovani presenti erano tutti senza mascherina e sono stati sanzionati.

In tutta Italia sono 109.122 le persone controllate tra venerdì e sabato nell'ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti Covid. Di queste, 1.499 sono state sanzionate mentre altre 12 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Dai dati del Viminale emerge inoltre che i controlli hanno riguardato anche 14.204 eserciti e attività commerciali che hanno portato a sanzioni per 119 titolari e alla chiusura di 32 attività.

